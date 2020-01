//instagram.com/p/qYexP7rWLu/embed/

Depois de fazer uma participação especial no programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, Ashton Kutcher passou o fim do sábado, 12 de junho, na casa de Angélica e Luciano Huck.

O casal armou uma festa para poucos e bons para receber o ator. Entre os convidados, Bruna Marquezine, Juliana Paes, Sabrina Sato, Ivete Sangalo, Preta Gil e Carolina Dieckmann.

