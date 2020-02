Angélica e Luciano Huck apresentam a fofíssima Eva

Família Huck na capa da CONTIGO!

Foto: Reprodução / Contigo!

Os fãs não precisam mais implorar pelas redes sociais. Angélica, 39 anos, e Luciano Huck, 41, enfim apresentaram a fofa Eva, 5 meses, com a família reunida no jardim de casa, no Rio de Janeiro, no domingo (17), para receber a CONTIGO! com exclusividade. Caçulinha do casal, que já tem Joaquim, 8, e Benício, 5, a menina é uma graça e, apesar de ainda meio carequinha, já aparece enfeitada com lacinho (como sempre, segundo a mãe). E o melhor, ri o tempo todo. ”Ela é a miss simpatia”, definiu a apresentadora, que não conseguia parar de repetir o quanto está apaixonada pela filha. ”E ela, apaixonada pelo pai”, brincava Huck. A seguir, os dois falam sobre a nova rotina com bonecas na casa, a dureza e a felicidade de serem pais em dose tripla e o amor inabalável apesar dos rumores de crise na relação. ”Nosso casamento está ótimo”, resumiu o apresentador.

