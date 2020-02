Angélica: “A Eva é uma simpatia, ela olha e já ri”

Angélica durante a gravação do programa Esquenta

Foto: Divulgação / TV Globo

Angélica participou nesta quarta-feira (17), da gravação do programa “Esquenta” em homenagem ao dia das mães, onde falou sobre sua família e revelou que quem manda em sua casa são as mulheres. “Quem manda em casa é o time das meninas. A gente tem o jeitinho de mulher”, se referindo a ela e a sua pequena Eva, que está com seis meses.

A mãe coruja falou ainda sobre a personalidade dos filhos: “Benício é o mais maluquinho. O Joaquim é todo sério, é um senhor, ele tem 80 anos no mínimo. A Eva é uma simpatia, eu falo que ela é a miss simpatia, porque ela olha e já ri. É o máximo, eu fico babando por eles”, comentou a apresentadora.

Angélica falou ainda que vai ter que ajudar a filha quando chegar a fase dos namorados: “Eu vou ter que ajudar, eu tenho três homens no pé dela. Vou ter que ser amiga, dar uma acobertada né?! Porque os meninos eu já tenho um pouco de ciúmes. Quando falam que já têm namoradinha na escola eu fico louca! Mas estou me controlando com isso’, brincou. (AR)