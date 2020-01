Andréia Horta: “Independente de ser o diretor, ele é o homem que eu amo”

Andréia garante que o seu namoro não interfere no trabalho

Foto: George Magaraia

Estreando em horário nobre, Andréia Horta apareceu com um look vermelho arrebatador na festa de lançamento de Império. Na trama, ela viverá Maria Clara, uma renomada designer de joias, filha do meio de José Alfredo (Alexandre Nero), e escolhida por ele para substituí-lo à frente dos negócios.

Namorada de Rogério Gomes, diretor de núcleo da novela, carinhosamente apelidado de “Papinha” pelos amigos, Andréia confessou que não mistura a vida pessoal com a profissional. “Ele é meu diretor no Projac. Em casa, não tem trabalho. É um homem como outro qualquer… independente de ser o diretor, ele é o homem que eu amo”, derreteu-se.

Impressionando pela elegância, a atriz exibiu o corte de cabelo renovado e comentou que prefere os fios mais curtos pela praticidade. Além disso, ressaltou que cuida do corpo, mas não é neurótica por malhação: “Faço pilates e tenho uma alimentação normal, sem excessos. Eles não me fazem bem”, explicou.

A atriz contou como mantém a boa forma

Foto: Felipe Assumpção/Felipe Panfili/AgNews

