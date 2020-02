Anahí confessa que estava predestinada a ser artista e não teme envelhecer

Talentosa e dona de uma olhar hipnotizante, Anahí conquistou fãs no Brasil com o sucesso de RBD e os manteve mesmo após o fim da banda

Foto: Flávio Nunes – Divulgação

De olhos fechados, Anahí e os fãs cantam em uma só voz Sálvame, uma das canções mais esperadas no show da mexicana, no sábado (26/03/2011). “Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad” (“Me salve do esquecimento, me salve da obscuridade”), entoaram juntos.

Por mais que pareça um pedido dos fãs para seu ídolo, no fundo, é o oposto. São eles que continuam levando Anahí ao topo, livrando-a do esquecimento e da obscuridade. Os fãs brasileiros não deixam o tempo passar e amam a cantora como nos tempos do RBD, o que lhe rendeu um disco de ouro no país. “O Brasil sempre me apoiou muito e não importa quantas vezes eu venha para cá, sempre sou muito bem recebida”, disse Anahí ao Direto do México.



Nascida para brilhar

Muito focada na carreira, Anahí já está compondo para seu próximo álbum: “Não pretendo mudar meu estilo, porque é minha essência, canto o que vivo e o que gosto”. Versátil, Anahí começou na carreira artística com 2 aninhos, no programa Chiquilladas. Sempre quis ser famosa? “Nasci predestinada a ser artista, porque desde muito pequena amo atuar, cantar, fazer televisão…”, conta ela.

Apesar de não confirmar, Anahí já é dada como certa para a protagonista da novela Dos Hogares. “Estou focada no meu CD, mas amo atuar e em algum momento voltarei a representar. Só não tenho previsão ainda”, comentou ela, que, depois da parceria com Christian Chávez na turnê e na música Libertad, também não descarta um futuro revival musical com outro ex-RBD. Animada com o presente, Anahí não pretende mudar muito seu destino: “No futuro, espero estar feliz e com meus filhos. Quero continuar cantando e levando minha música para o mundo. Não tenho medo de envelhecer, porque acredito que a juventude mora dentro da gente”.

“Chris é parte da minha família e continuamos unidos”, afirma Anahí

Foto: Flávio Nunes – Divulgação



A rotina de Anahí

Durante os dias em que esteve aqui, Anahí acordava por volta das 10h, o que é ótimo, já que um dos seus segredos de felicidade é dormir bem. Outro é se alimentar corretamente antes de iniciar uma turnê, além de, claro, dar uma malhadinha básica. “Mas o principal, realmente, é pedir mentalmente proteção divina e encarar tudo com o coração aberto. Tudo o que é feito com amor não é esforço, é satisfação”, disse ela, que se despediu do Brasil, na segunda-feira (28/03/2011), depois dos shows da turnê Go, Any, Go combinada com o Tour Libertad, do amigo Christian Chávez.

Apesar do nariz um pouco dolorido em razão da recente operação de desvio de septo, Anahí não modificou sua agenda. “Fiquei com medo de que não me recuperasse a tempo de fazer os shows, mas graças a Deus vim para cá ótima”, revelou ela, que recebeu os fãs para abraços e beijos nos almoços e Meet & Greet, temendo pelas exaltações de seus seguidores. “Na verdade, quase sempre não me preocupo com alguns exageros de fãs, só me incomoda quando passa da normalidade”, comenta a musa, que adora passar horas no Twitter com seus seguidores. “É o meu canal e termômetro direto com eles.”

Anahí arrasa na escolha dos looks para seu show

Foto: Flávio Nunes – Divulgação



O lado leoa da cantora

Quem vê a mocinha pequena e de aparência frágil, nem imagina que Anahí é durona e controla com mãos de ferro sua carreira, por isso tudo tem sempre muito a sua cara. Do figurino à escolha do cenário do show, Any opina sobre tudo e, pasme, faz a própria maquiagem. No dia da apresentação em São Paulo, foi também ideia dela prender o cabelo e improvisou na coxia o penteado sozinha. Isso, no entanto, não faz com que não seja mimada e esteja sempre cercada de cuidados pela família e pelos amigos que viajam com ela.

Anahí troca de roupa cerca de dez vezes na turnê Go, Any, Go. Como os figurinos são criados sob sua supervisão, Any sabe todos os segredos das peças e muda o figurino com uma velocidade incrível entre cada música. E se engana quem pensa que atrás do palco há uma equipe imensa para ajudá-la. Que nada! Apenas sua irmã Marichello e sua fiel escudeira, Maria.

Em seu camarim, Anahí não tem frescura: adora legumes, come cenoura e pepino cortados, e muita fruta. “Passar fome me tira o humor”, confessa. E, apesar de sempre brincar no Twitter que gosta de tomar umas tequilas com os amigos, em sua passagem pelo Brasil, Any preferiu ficar quietinha no seu canto depois de cada show. Nada de festas! Pediu comida no quarto do hotel e ficou vendo os presentes que ganhou dos fãs. E que presentes! Teve até colar de brilhantes!