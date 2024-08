Ana Paula Araújo e Bernardinho estão namorando

Ana Paula Araújo e Bernardinho, o técnico da seleção masculina de vôlei, estão namorando, conforme confirmado por Veja nesta segunda-feira (19). A relação, de acordo com a publicação, foi revelada aos amigos durante as Olimpíadas.

A jornalista, que também é triatleta, namorou por quatro anos com o advogado Pedro Corrêa, e tem uma filha, Melissa, fruto do casamento com o empresário Cristiano Londres, com quem permaneceu de 2004 a 2011.

Bernardinho também foi casado, com Fernanda Venturini, entre 1999 e 2020, e tem três filhos, Bruninho, Julia e Vitória.