Ana Maria transformou reunião de finalistas do BBB19 em puro climão

Durante esse BBB19, sentimos falta daquela Ana Maria Braga que fazia perguntas indelicadas, aquela que deixava os recém-eliminados do reality com a cara roxa de vergonha enquanto respondiam a assuntos diversos durante um café da manhã no ‘Mais Você‘. Por sorte, essa mesma Ana Maria Braga que amamos apareceu com tudo na entrevista que rolou com Paula, Alan e Hariany nessa segunda-feira (15).

A primeira a aparecer no ‘Mais Você’ foi Paula, a vencedora do BBB19, e o papo foi até tranquilo. A participação da sister foi exaltada pela apresentadora e pelo Louro José, e exibiram vídeos de sua trajetória no programa. Embora tenham mostrado um momento em que Paula foi questionada por um comentário preconceituoso, o assunto não foi abordado no papo. Pelo menos não de forma direta.

Alan foi o segundo a entrar na mesa de café da manhã e não encontrou uma apresentadora tão generosa assim. Após tirar algumas dúvidas sobre o programa, Ana Maria queria mesmo era atear fogo no parquinho para saber sobre o relacionamento entre Hana e Alan, e do possível climão que surgiu com a aproximação de Carolina Peixinho. A apresentadora até exibiu trechos da entrevista com Carol, em que ela falava da relação de carinho com Alan, deixando o brother constrangidíssmo.

Mas ainda estava longe de ser o maior climão do dia. Ana Maria também recebeu Hariany, a participante expulsa do reality após um empurrão em Paula. O assunto foi tratado como piada, com Louro José brincando que ela entraria no MMA para derrotar a campeã feminina da categoria.

Durante o papo, Ana Maria notou que o motivo por trás da discussão que culminou na expulsão foi porque Hariany queria conversar sobre um assunto delicado com Paula, que era a forma como a mineira brincava com coisas que incomodavam os outros. Só que aí a apresentadora do ‘Mais Você’ pediu para que elas conversassem sobre esse assunto na mesa do café, na frente do público mesmo! Hariany tentou fugir da proposta, dizendo que conversaria depois, mas a loira insistiu dizendo que o reality já tinha acabado, e que o agora já era o depois. No fim, nada foi falado mesmo, mas todas ficaram muito envergonhadas.

Os brothers agora participarão de um evento transmitido pelo site oficial do BBB19 à tarde, será que agora rolam os barracos que não rolaram no programa?