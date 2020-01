Ana Maria Braga esclarece rumores sobre demissão na Globo

Depois do “Pensamento do Dia” comum nas manhãs do programa “Mais Você”, nesta terça-feira (30), Ana Maria Braga falou abertamente sobre os boatos que surgiram recentemente sobre a saída dela da TV Globo.

Para descontrair o clima, o Louro José brincou que a apresentadora só iria sair da emissora depois do programa, afinal, ela precisava ir para casa. Mas Ana Maria logo retomou a fala e explicou qual era a realidade sobre uma possível demissão.

“Eu não respondo a um monte de coisas que acontecem por aí, mas isso já passou um pouco do limite. Eu não estou saindo da Globo. Nem esse ano, não tenho nem previsão nenhuma de aposentadoria”, esclareceu a apresentadora.

Junto com o jogo aberto sobre a situação, ela comentou sobre uma comemoração pela qual seu programa vai passar em 2019.

“É um ano muito especial para mim e para o louro. Nós estamos aqui, comemorando 20 anos nessa casa que tem me recebido tão bem e recebeu sempre tão bem. Prestando serviços, divertindo as manhãs, as nossas manhãs principalmente, porque primeiro a gente tem que se divertir para ter certeza que você aí vai sorrir com a gente, que vai ter um dia melhor. É um ano de muita celebração. Vocês fazem ideia do que é fazer 5.000 programas aqui na Globo?”, lembrou Ana Maria.