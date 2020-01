Ana Hickmann: “Vou de salto baixo, fazendo alguns passos de balé”

O carnaval paulista ganhou mais uma musa neste ano: Ana Hickmann. Na madrugada de sábado para domingo (15), a apresentadora entra na avenida como madrinha de bateria da Vai-vai. “Estou superanimada para desfilar. Ano passado estava grávida e meu filho nasceu numa sexta-feira de Carnaval”, contou. Alexandre, primogênito de Hickmann com o empresário Alexandre Corrêa, nasceu no dia 7 de março de 2014.

A loira também falou como foi deixar o filho pela primeira vez. “Saí do hotel e ele estava acordado. Hoje ele ficou com os avós. Foi complicado sair de casa, coração de mãe aperta e fica complicado cair na folia”.

Sobre o samba-enredo da escola, que conta a história da cantora Elis Regina, Ana se diz feliz em poder fazer parte da homenagem. “Sempre adorei as músicas da Elis e venho na avenida com uma fantasia que representa um dos sucesso dela: Vida de Bailarina. Venho no abre-alas. Não vou de sapatilha, mas venho de salto baixo fazendo alguns passos de balé”, revelou.

Depois do Carnaval, ela contou que pretende ficar em São Paulo para gravar o programa Hoje em Dia, que será apresentado ao vivo na segunda e terça-feira (16 e 17/02). “Estou feliz em voltar ao programa. Sempre fui fã da Renata Alves e trabalhar com o César Filho, uma referência do jornalismo, é incrível”, ressaltou. “Sou profissional e sei lidar com as críticas. Elas fazem parte até as pessoas se acostumarem”, disse, se referindo aos comentários negativos, que recebeu após assumir ações do merchandising que eram realizadas por Chris Flores.

* Com reportagem de Janaína Alves