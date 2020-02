Ana Hickmann já escolheu os padrinhos do seu bebê

Tios paternos serão padrinhos do primeiro filho do casal

Foto: Marco Pinto

Anna Hickman, 32, e Alexandre Correa, 41, já escolheram os padrinhos do pequeno Alexandre, primeiro filho do casal. Os tios paternos do bebê, Guto Correa e sua mulher, Giovana Oliveira, ocuparão o posto.

O casal foi discreto em relação à escolha, que ainda não foi anunciada oficialmente como todos os outros acontecimentos relacionados ao pequeno. Só foi possível descobrir que os tios seriam os padrinhos ligando duas fotos publicadas no Instagram dos papais.

Em sua conta, a futura mamãe exibiu os presentes dados pelo casal, identificando-os. Já Alexandre postou no seu perfil uma imagem semelhante, com a legenda “Primeiro presente do padrinho”.

O padrinho Guto, além de ser irmão de Alexandre, também é sócio da apresentadora na loja virtual de produtos que leva o nome dela.

Ana está no terceiro mês de gestação e espera um menino, que se chamará Alexandre. O neném é fruto do seu casamento de 16 anos com o empresário Alexandre Correa.