Ana Hickmann faz homenagem a sobrinho com lábio leporino

View this post on Instagram

O SUS já disponibiliza o tratamento em alguns estados, a maioria no Centro-Sul. O objetivo do projeto é garantir o atendimento em todo o país. #Pracegover: imagem com uma sequência de 4 fotos mostrando a evolução do tratamento de fissura labiopalatal em uma criança. Texto: Criança com fissura labiopalatal poderá ter tratamento garantido no SUS.