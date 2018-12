Ana Furtado programava consulta com João de Deus

Durante o programa É de casa, da TV Globo, que foi ao ar no sábado (22), a apresentadora Ana Furtado, 45 anos, contou que planejava visitar o médium João de Deus em Abadiânia (GO), onde ele presta atendimentos. Ana enfrentou um câncer de mama neste ano e anunciou recentemente o fim do tratamento.

A apresentadora lamentou as recentes denúncias contra o médium, que está preso em Aparecida de Goiânia (GO) desde 16 de dezembro, após uma série de queixas de violência sexual contra ele eclodir. “Eu chorei demais quando essas denúncias começaram a aparecer. Ele sempre foi uma figura para todos nós muito especial, com um dom divino”, desabafou no programa.

Ela também comentou que, por conta do câncer, pensava em buscar ajuda do médium: “Todas as pessoas que vão em busca dele, buscam um alento, a cura. Eu própria, depois de tudo que passei este ano, quis ir ao João de Deus e estava me programando para isso no ano que vem. É muita decepção perceber que essa é a verdadeira índole dele”.