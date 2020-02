Amor Eterno Amor: Rodrigo resolve se casar com Valéria

Rodrigo assume bebê e decide se casar com Valéria

Foto: TV Globo/Divulgação

Quando descobre que Valéria (Andréia Horta) está esperando um bebê, Rodrigo (Gabriel Braga Nunes) imediatamente propõe levar a moça ao altar. Abalada, Miriam (Letícia Persiles) sugere que ele não se precipite e faça um exame de DNA para comprovar a paternidade da criança.

Dias depois, toda alegrinha, Valéria chega ao Rio com os pais, Zé (Pedro Paulo Rangel) e Carmem (Vera Mancini). Após comprovar a gestação junto ao doutor Gabriel (Felipe Camargo), faz planos de se instalar na mansão do futuro marido. E até avisa: o quarto do filho será o mesmo de Rodrigo quando pequeno.

Melissa (Cássia Kiss Magro) fica furiosa ao descobrir que um novo herdeiro da falecida Verbena (Ana Lúcia Torre) está para nascer.

Mas será que o bebê é mesmo de Rodrigo?