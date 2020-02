Amor Eterno Amor: Rodrigo decide procurar seu amor de infância, Elisa

Rodrigo consegue descobrir a fisionomia de Elisa nos dias de hoje, Miriam e Valéria ficam com ciúmes do ex-peão

Rodrigo (Gabriel Braga Nunes) está cada vez mais empenhado em descobrir sua verdadeira história. Depois de reencontrar sua mãe biológica, Verbena (Ana Lúcia Torre), o empresário tem como objetivo principal de vida saber o paradeiro de Elisa (Mayana Neiva).

Com a ajuda da ONG Ninho Vazio, de Priscila (Laila Zaid) e de Mauro (Gilberto Torres), o ex-peão investe pesado em sua busca e, finalmente, consegue uma projeção do rosto de sua amada nos dias de hoje. Animado, divulga em todos os meios de comunicação na esperança de que a jovem veja.

Quem não gosta nada da notícia é Miriam (Letícia Persiles) e Valéria (Andréia Horta), que ficam péssimas com as intenções do bonitão.

Melissa engana o sobrinho

Decidida a conquistar a confiança de Rodrigo, Melissa (Cássia Kiss Magro) se faz de boazinha, dizendo ter recuperado a joia de família que estava com Miriam. Tocado, ele decide pesquisar a vida da tia e, ao encontrar uma ficha antiga da megera na empresa, se surpreende com as inúmeras qualidades descritas no documento. Disposto a dar uma segunda chance à víbora, Rodrigo organiza um jantar para selar a paz familiar. Falsa!