Amor à Vida: Valdirene é presa

Valdirene

Foto: Divulgação/TV Globo

Carlito (Anderson Di Rizzi) convida a periguete para ir a um baile funk e ela topa com o objetivo de descolar um milionário. Márcia (Elizabeth Savalla) alerta que, nesses lugares, é difícil achar ricos, mas Valdirene (Tatá Werneck) insiste. E, claro, se dá mal. Lá, conhece um homem que exibe colares e anéis de ouro e aceita ficar com ele. Na saída do baile, fica mais deslumbrada ao ver que o bofe tem um carro importado. Eles pegam o veículo, mas não vão longe, porque são interceptados pela polícia. Pois é, o rapaz é traficante e Valdirene é presa com ele.