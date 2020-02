Amor à Vida: Valdirene é abandonada no altar

Valdirene fica sem noivo milionário

Momentos antes de subir ao altar, Valdirene (Tatá Werneck) conta a Ignácio (Carlos Machado) que está grávida. O ricaço fica apático com a notícia, mas mantém a pose. Na hora em que é perguntado se a aceita como esposa, o bonitão solta um sonoro “não” e desmascara o golpe, dizendo que é estéril. “Não posso ter filhos. Tentei te falar do meu problema, mas acabei recuando. Fiquei inseguro, achei que você podia não querer casar com um homem que não pode ter filho. Mas agora você está grávida”, diz o milionário com ódio.