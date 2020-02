Amor à Vida: Pilar perdoa César e acolhe filho de Aline

Pilar é muito generosa

Foto: TV Globo/Divulgação

Pilar (Susana Vieira) se surpreende ao ver o ex-marido. “Mãe, eu resgatei o papai de uma situação horrível. E também o Júnior, meu irmão…”, conta o filho.

A princípio, a socialite não sabe como reagir, mas o médico pondera. “Pilar, eu não posso ficar? Vai me expulsar? Agora estou cego, frágil. Estou derrubado, nem tenho para onde ir”.

A loira se sensibiliza e dá boas-vindas ao ex. Ainda acolhe o bebê, mais um filho de César (Antonio Fagundes) com outra mulher.

Apesar do gesto carinhoso, Pilar sofre outra decepção. Ao saber que a ex está casada com Maciel (Kiko Pissolato), o médico ingrato a chama de vadia. É mole?