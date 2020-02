Amor à Vida: Pilar criou filha de César com outra mulher

Pilar já sabia da identidade verdadeira de Paloma

Foto: Divulgação/TV Globo

O mistério da origem de Paloma (Paolla Oliveira) está prestes a ser revelado. César (Antonio Fagundes) traiu a esposa no passado e a amante dele engravidou. Apesar da traição, Pilar (Susana Vieira) passou por cima e concordou em criar a filha do marido com outra como se fosse sua. A então amante do médico desapareceu no mundo, mediante, claro, a uma boa quantidade de dinheiro. O casal, então, combinou que a verdade jamais deveria ser revelada, nem para Paloma nem para Félix (Mateus Solano). Como o mundo dá voltas… O retorno da ex-amante já está previsto e deverá provocar muita confusão. O nome da personagem ainda não foi divulgado, mas Lúcia Veríssimo já foi confirmada no papel da mãe de Paloma.