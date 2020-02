Amor à Vida: Natasha vai viver na mansão

Sophia Abrahão

Foto: AG News

Em franca luta por justiça, Natasha (Sophia Abrahão) e Lídia (Ângela Rebello) aparecem no escritório de Silvia (Carol Castro) para uma reunião com Leila (Fernanda Machado) e Thales (Ricardo Tozzi) para a contestação do testamento, antes de o inventário ser concluído.

A jovem revela que é irmã de Nicole (Marina Ruy Barbosa), até então um segredo de família, e pleiteia ir morar com a mãe na mansão até que ela seja reconhecida como herdeira legítima no fim do novo inventário. Apesar da negativa de Leila, Thales permite que ela se mude para lá. A ruiva chega ao casarão vitoriosa e escolhe um quarto ao lado da suíte do casal.

Segura da sua situação, Natasha convida a mãe a se sentar para tomar chá e proíbe Leila de tratá-la como empregada.