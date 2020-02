Amor à Vida: Michel reata com Silvia

Michel vai ter que aguentar sua mulher

Foto: Divulgação/TV Globo

Depois de muito tirar a roupa para tentar convencer Patrícia (Maria Casadevall) de que não tem mais nada a ver com sua ex, Silvia (Carol Castro), Michel (Caio Castro) decide mudar totalmente de estratégia. Já que a bonitinha não quer saber de qualquer compromisso, ele considera que, se estiver casado com a advogada, irá convencer mais facilmente a namorada a manter o romance com ele. Como era de se esperar, o plano do apaixonado não dá certo. Patrícia bota Michel para correr, e Silvia, animada com a volta do marido, faz de tudo para reconquistá-lo. E agora doutor?