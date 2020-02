Amor à Vida: Jonathan é filho de César

Edith

Foto: Divulgação/TV Globo

Para tentar arrancar dinheiro de César (Antonio Fagundes), Edith (Bárbara Paz) revela um segredo, até então, guardado a sete chaves: “O Jonathan (Thalles Cabral) é seu filho. É, César, o Jonathan não é filho do Félix, como todos pensam!”. O médico fica pasmo, pede para a nora não contar isso a mais ninguém e promete pensar em algo para recompensá-la. Edith concorda, mas avisa: “Vou manter o segredo. Mas não por muito tempo. Ou resolve esse assunto, César, ou detono a bomba!” Depois disso, o médico não para de falar do “neto”, o que deixa Pilar (Susana Vieira) com a pulga atrás da orelha.