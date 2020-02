Amor à Vida: Jacques não consegue transar com Félix

Jacques tenta seduzir Félix para subir na carreira Foto: Divulgação/TV Globo



Com o afastamento definitivo de Lutero (Ary Fontoura) da direção do San Magno, Félix (Mateus Solano) aparece no apê de Jacques (Júlio Rocha) e tenta seduzir o cardiologista, prometendo-lhe o cargo do colega. Só que, quando começa a ser despido pelo vilão, o médico recua e pede mais tempo, alegando não estar pronto para viver uma relação homossexual. O filho de César (Antonio Fagundes) fica tão furioso que o ameaça de demissão se não transar com ele. No dia seguinte, Jacques procura o bandido na sala dele disposto a marcar um novo encontro, mas Félix se faz de difícil, dizendo que anda muito ocupado. Uhhh, magoou…