Amor à Vida: Félix se une a Alejandra para acabar com Paloma

Alejandra

Foto: Divulgação/TV Globo

O vilão convida Ninho (Juliano Cazarré) para um almoço, mas o hippie decide não ir. Só que Alejandra (Maria Maya) vai em seu lugar, surpreendendo Félix (Mateus Solono). Ela explica que Ninho não foi, porque não quer voltar para Paloma (Paolla Oliveira) por causa de alguma armação. A boliviana, no entanto, se oferece para fazer a cabeça do amigo. “Agora sei que ele nunca vai esquecer a Paloma, então… Acho que posso tirar algum lucro dessa história, já que dinheiro não lhe falta”, diz.

Félix, claro, adora a nova aliada, já que está, mais do que nunca, decidido a tirar Paloma de seu caminho. Tudo porque César (Antonio Fagundes), enfim, admite para o filho que é a pediatra quem será a sucessora dele na presidência do Hospital San Magno. Por isso, ele fará tudo para que a irmã suma com Ninho.