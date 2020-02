Amor à Vida: Carlito desiste de Valdirene

Carlito deixa Valdirene

Foto: Divulgação/TV Globo

O DJ flagra Valdirene (Tatá Werneck) dando um beijinho em Vanderlei (Marcelo Argenta) e tira satisfações com a futura mãe de seu filho. A filha da ex-chacrete explica que só saiu com o médico para comer pizza. Ela conta que, apesar de Márcia (Elizabeth Savalla) insistir para dar outro golpe da barriga, ela não quis. Magoado, Carlito (Anderson Di Rizzi) não acredita e termina a relação com a periguete. “Num quero mais sabê docê, Delícia. Tô fora. Fui!” Ele não só dá um basta, como inicia um namoro com Raquel (Carol Rainato). Para a tristeza de Valdirene.