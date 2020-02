Amor à Vida: Atílio lembra quem é e vira bígamo

Atílio

Foto: Divulgação/TV Globo

Félix (Mateus Solano) mostra as imagens do casamento com Márcia (Elizabeth Savalla) para Atílio (Luís Melo). O administrador fica pasmo e, logo depois, faz uma sessão de hipnose. A partir daí, ele recupera a memória, lembrando da vida dupla, com a ex-chacrete e com Vega (Christiane Tricerri). Atílio procura Márcia para lhe dar uma indenização financeira e falar de sua perda de memória, mas… Ao ver a “esposa”, não resiste e a leva para a cama. Não bastasse isso, Atílio decide continuar com a bigamia e com a identidade de Gentil. E faz um acordo com Félix: ele esquece as falcatruas dele e, em troca, o vilão guarda seu segredo.