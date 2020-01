Amadeu investiga passado sombrio de Régis em ‘A Dona do Pedaço’

Se a gente pensa que o casamento de Maria da Paz (Juliana Paes) e Régis (Reynaldo Gianecchini) já está cheio de mutreta em ‘A Dona do Pedaço‘, espera só até os próximos capítulos revelarem que o playboy falido esconde muitas coisas em seu passado.

Nos capítulos previstos para a próxima semana, Amadeu (Marcos Palmeira) receberá uma ajuda inusitada para recuperar o amor de Maria da Paz. Gladys (Nathalia Timberg) se encontrará com o advogado e contará sobre o passado sombrio de seu filho, e sua relação com a ex-namorada Roma (atriz ainda não escalada).

Todo trabalhado no CSI, Amadeu irá atrás de Roma e descobrirá que Régis deixou um filho com a ex-namorada. Agora falta só o principal: revelar a Maria da Paz toda essa armação… mas será que a boleira vai acreditar? Aí só conferindo os próximos capítulos de ‘A Dona do Pedaço’.

Segunda-feira, 1º de julho – Amadeu tenta acordar Maria da Paz

Amadeu (Marcos Palmeira) tenta avisar para Maria da Paz que Régis não é quem diz ser. Vivi (Paolla Oliveira) conta a Fabiana (Nathalia Dill) que está bem encantada com Chiclete (Sergio Guizé). Josiane (Agatha Moreira) pensa em novas formas de arrancar dinheiro de sua mãe.

–

Fabiana conta para Josiane sobre o lance de Vivi e Chiclete. Régis promete contar a verdade para Maria da Paz.

Terça-feira, 2 de julho – Josiane planeja arrancar mais dinheiro de sua mãe

Mas não se engane, na verdade Régis manipula Maria da Paz. Camilo (Lee Taylor) chega ao estúdio e Fabiana com Josiane fazem insinuações de que existe um chifre crescendo em algum lugar.

–

Vivi planeja se afastar de Chiclete. Régis e Josiane decidem que o plano contra Maria da Paz será colocado em prática. Agno (Malvino Salvador) faz uma proposta para liberar o patrocínio de Rock (Caio Castro). Usando como desculpa o buffet de casamento, Régis e Josiane conseguem mais dinheiro. Amadeu marca um encontro com Gladys.

Quarta-feira, 3 de julho – Amadeu se prepara para desmascarar Régis

Téo (Rainer Cadete) percebe que está rolando um lance muito estranho entre Régis e Josiane. Britney (Glamour Garcia) fica irritada com os comentários de Abel (Pedro Carvalho). Fabiana planta uma sementinha de desconfiança na cabeça de Camilo. Régis pega parte do dinheiro do buffet e vai ao cassino. Josiane usa o dinheiro para comprar seguidores. Ou seja, isso é o que está rolando com o dinheiro da Maria da Paz:

–

Gladys conta a Amadeu sobre o hábito de Régis ir ao cassino, então ele decide levar Maria da Paz lá.

Quinta-feira, 4 de julho – Amadeu investiga passado de Régis

Régis inventa uma desculpa para Maria da Paz e discute com sua mãe. Sílvia (Lucy Ramos) termina com Márcio (Anderson di Rizzi). A esposa de Amadeu finge passar mal na frente do marido. Téo e Josiane se beijam quando o clima esquenta.

–

Disposta a acabar com o casamento de seu filho, Gladys marca novo encontro com Amadeu. Fabiana continua regando a desconfiança de Camilo. Amadeu procura uma ex-namorada de Régis.

Sexta-feira, 5 de julho – Maria da Paz conhece Roma

Roma, a ex-namorada, conta que Régis abandonou sua filha Liliana. Vivi marca encontro com Chiclete. Logo depois, Chiclete atira contra Kim (Monica Iozzi), mas acerta um funcionário da confeitaria, o que o deixará em maus lençóis com a família.

–

Fabiana pede para Téo espionar Otávio (José de Abreu). Márcio e Kim se beijam. Téo fotografa a pulada de cerca de Otávio. Josiane alerta Régis sobre o caso da ex-namorada. Amadeu leva Roma para conversar com Maria da Paz.

Sábado, 6 de julho – Amadeu se declara

Régis nega as acusações de Roma e pretende provar sua inocência. Chiclete pede para ficar com Vivi. Camilo ouve mais uma mentira de Vivi, mas dessa vez a desmascara. Como uma verdadeira fura-olho, Fabiana beija Camilo. Régis planeja falsificar os exames de DNA.

–

Amadeu aparece para Maria da Paz e se declara.