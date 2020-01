Alto Astral: Recém-separada, Nathalia Dill acredita que ser mãe ‘vai vir com o tempo’

Nathalia Dill será jornalista em nova trama das 19h

Foto: Marcelo Brammer e Thiago Duran/AgNews

Será que Nathalia Dill já pensa em ser mãe? Parece que não. Na festa de lançamento de Alto Astral, a atriz falou de sua personagem, a jornalista Laura, que será disputada por Caíque (Sérgio Guizé) e Marcos (Thiago Lacerda). “A personagem tem um instinto maternal que eu ainda não tenho. Esse amadurecimento ainda vai vir com o tempo”, sentenciou.

Sobre o dilema entre o amor dos dois irmãos, Nathalia acredita que “todo ser humano passa por isso… Eu também já passei. A gente tem que escolher entre a razão e a emoção, e não é fácil seguir as emoções. A gente tenta se enganar, mentir pra gente, e não adianta”, afirmou a atriz, que acabou de terminar um relacionamento com o cineasta Caio Sóh

Nathalia aproveita o tempo em que está sozinha para entrar no ritmo intenso das gravações. Ela acredita que faz parte do ofício do ator: “Se você grava um pouquinho não entra na história. Tem que viver mesmo o projeto. Por isso gosto de mergulhar fundo”.

O tema da novela é espiritualidade e a atriz disse ter fé em tudo. “É muito pequeno acreditar que é só isso aqui e acabou”, finalizou.