Alô, alô, exagero: Lady Gaga traz de volta o estilo Camp

POR_ ARTHUR DAPIEVE, em texto publicado na revista LOLA

O que têm em comum Lady Gaga, Carmen Miranda, o grupo de rock Queen, o filme Hairspray, Elke Maravilha, Madonna, Elton John, Paris Hilton, cantoras baianas em geral e super-heróis espremidos em malhas coloridas? Chegou perto quem respondeu “o exagero”. Existe, porém, uma maneira mais exagerada — e mais intelectual — de dizer isso. “O amor pelo artificial e pelo exagero”, na definição da ensaísta americana Susan Sontag. Existe, ainda, uma maneira bem sintética — e até meio chique — de dizer o mesmo. Camp.

A palavra acaba de voltar à moda, mas começou a circular nos países de língua inglesa no começo do século 20, possivelmente importada da França. Já naquela época, significava algo ou alguém que exagerava na pose, ou seja, não tinha a ver só com as roupas usadas mas também com a atitude adotada e, num sentido mais geral, com um estilo de vida. Durante a maior parte dos últimos cem anos, o camp foi uma subcultura, quase marginal se, em tempos, não irrompesse espetacularmente — comme il faut — no meio da cultura de massas. Afinal, como diz outra definição popular na internet, atribuída a alguém de nome Indra Jahalani: “Camp é popularidade, mais vulgaridade, mais inocência”.

Pode ser difícil identificar alguma inocência em Lady Gaga, nos clipes que lembram pornochanchadas ou nas roupas que valem por uma visita ao consultório ginecológico. Mas ela se fez a representante mais notória de um fenômeno do nosso tempo: o camp parece ter deixado de ser um nicho de mercado para se tornar o próprio mercado. Basta olhar em volta e perceber que praticamente tudo o que se enxerga na mídia mundial passa pelo exagero. Aliás, talvez esteja aí a chave para entender esse avanço do camp: numa era em que as pessoas fazem qualquer coisa para aparecer, só conseguem aparecer de verdade aquelas que se jogam de cabeça nisso, com descomunal exagero.