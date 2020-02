Almoço de Páscoa: Rafael Cardoso revisita a receita do bacalhau

Rafael Cardoso, que está prestes a abrir um restaurante, atacou de cozinheiro para Contigo!

Foto: Marcio Nunes

Assim que chegou ao Rio de Janeiro em 2004 para investir na carreira de ator, o gaúcho Rafael Cardoso, 28 anos, se deparou com um problema… Não sabia cozinhar. “Não tive muito o que pensar. Era comer mal ou aprender a fazer. Então comecei a assistir a programas de culinária e a ler vários livros de receitas”, lembra. Na época, Rafael morava com os atores Klébber Toledo, 27, e Rodrigo Andrade, 28. “Eles eram voluntários forçados!”, diz rindo.

Com o passar do tempo, a paixão pela gastronomia cresceu tanto que Rafael agora vai abrir seu primeiro restaurante (Puro), no bairro do Jardim Botânico, no Rio. A empreitada será em parceria com os atores Regiane Alves, 35, Marcelo Médici, 42, e a sogra, a jornalista Sonia Bridi, 51, sob o comando do chef Pedro Siqueira, 35. “Vamos unir a tecnologia da alta gastronomia com produtos tipicamente nossos para oferecer refeições caseiras e saborosas”, afirma. Além de atuar e cozinhar, Rafael também virou blogueiro e lançou o site puramesa.com.br, em que dá dicas de alimentação saudável. “De tanto pesquisar e testar receitas, achei que seria uma boa ideia dividir com as pessoas minhas experiências”, diz.

O ator recebeu CONTIGO! em sua casa para preparar o tradicional bacalhau

Foto: Marcio Nunes

Em casa, atualmente, quem experimenta os pratos de Rafael é a mulher dele, Mariana Bridi, 28, grávida de quatro meses de uma menina. O papai de primeira viagem rala na cozinha! “Grávida tem uma fome que não passa, então sempre deixo comidinhas prontas para ela na geladeira”, conta o gaúcho, que poderá ser visto novamente na telinha em participação no seriado de suspense Animal, com previsão de estreia no segundo semestre.

Rafael recebeu CONTIGO! em sua cozinha gourmet para ensinar a receita de um bacalhau espiritual. O prato tradicional leva pão e catupiry, mas o ator preferiu cortar os ingredientes engordativos e colocar um diferencial: gengibre. “Esta é uma ótima sugestão para quem celebra a Páscoa em família e quer agradar com uma receita leve e saborosa”, diz.

Para a receita, Rafael não colocou pão e acrescentou gengibre

Foto: Marcio Nunes

Confira a receita completa aqui.