Alice Wegmann não vê a hora de Boogie Oogie estrear: ‘Muito ansiosa’

Alice Wegmann escolheu vestido Pedro Lourenço para a festa de ‘Boogie Oogie’

Foto: George Magaraia

A atriz Alice Wegmann, usando um vestido Pedro Lourenço, foi uma das primeiras a chegar na festa de Boogie Oogie, que está rolando neste sábado (2), no Rio de Janeiro. “Estou tão ansiosa, ainda não vi nenhum capítulo, mas sei que a novela está demais”, contou.

A estrela, de apenas 18 anos, viverá na trama a espevitada Daniele, personagem que promete muitas confusões, como ela mesma avisa: “A Dani é descontraída, moderna e muito atrevida. Ela foge da Argentina para o Brasil e chega causando”.

Sobre seu parceiro de cena, o ator Brenno Leone, vencedor do concurso Garoto Boggie Oogie do Video Show, ela foi só elogios! De acordo com Alice, o intérprete do surfista Rodrigo, é superestudioso, dedicado e está sendo uma delícia gravar com o gato.

Bastante animada com a estreia do folhetim na próxima segunda-feira (4), ela ainda fez um convite aos telespectadores! “O clima da novela está incrível. Os anos 1970 foram demais, os jovens curtiram muito. Com certeza, quem já viveu vai sentir nostalgia, e quem não viveu vai querer viver”, finalizou.

