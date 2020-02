Alexandre Nero inaugura salão de beleza

Um dia depois de se despedir do Comendador, de Império, Alexandre Nero se reencontrou com os colegas de elenco na inauguração do Glow, salão de beleza que vai administrar ao lado da namorada, Karen Brustolin. A reunião rolou no próprio local, que fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, na noite de sábado, 14.

O ator ficou super feliz em receber os colegas Joaquim Lopes, que deu vida a Enrico, Daniel Rocha, intérprete do João Lucas, e Juliana Boller, a Bianca do folhetim de Aguinaldo Silva. Além disso, Flávia Monteiro, grávida de seis meses, também esteve lá, junto com o marido, Avner Saragossy e a também atriz Cristiana Oliveira.

