Alan, Carol, Hariany e Tereza estão no inédito paredão quádruplo do BBB19

A reta começou no BBB19… ou pelo menos o mês final de programa chegou. A poucas semanas do inevitável término, a equipe do BBB19 preparou um baita paredão especial para mexer com os ânimos da casa. Dessa vez teremos quatro indicados a um paredão que funcionará de forma diferente, pois os brothers escolherão quem sairá da casa. A disputa será entre Alan, Carolina, Hariany e Tereza, mas se quiser saber como esse paredão se formou a gente explica!

Para começar, Carol Peixinho foi a indicada de Danrley. O carioca atendeu o Big Fone na última sexta-feira (08) e precisou entregar pulseiras para duas pessoas, com a indicação de uma delas na formação do paredão. Para explicar a indicação da baiana, Danrley explicou que ele é alvo de voto da Peixinho, por isso atacou.

Já a indicação de Tereza veio por parte de Rízia, a líder da semana. Mesmo as duas se aproximando nos últimos tempos, a jornalista se viu na obrigação de indicar Tetê como em várias outras votações anteriores. O apresentador Tiago Leifert questionou os motivos para a indicação, e Rízia precisou explicar com maior detalhes: Tereza é a última de sua escada de afinidades. Sim, a desculpa padrão mesmo.

As duas últimas vagas foram formadas pela votação na casa. Hariany levou uma votação maciça e garantiu uma das vagas, mas teve espaço também para Alan com apenas dois votos. Na verdade, o surfista de Criciúma empatou com Rodrigo, e a líder precisou decidir quem seria emparedado.

Inclusive, vale comentar que Tiago Leifert aproveitou esse paredão para mandar um “eu não disse?”. Durante o bate papo com os brothers, o apresentador comentou como ele já havia sugerido que as pessoas deveriam fugir do paredão e não gastar voto. Leifert se referiu ao voto que Alan deu em Rízia, que acabou gerando um desafeto que o mandou ao paredão dessa vez.

O público em casa vota em quem deve ficar, e os dois menos votados serão levados a uma nova votação dentro da casa para decidir quem sai. Tudo isso acontecerá na próxima terça-feira (12).