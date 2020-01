Agatha Moreira sobre a aguardadíssima cena da briga: “Chocante e triste”

Finalmente Maria da Paz (Juliana Paes) começa a se dar conta de que Josiane (Agatha Moreira) é uma das personagens mais sem escrúpulos de “A Dona do Pedaço”.

Por meio de Márcio (Anderson Di Rizzi), a boleira descobre que Jo tem ganhado uma comissão da arquiteta contratada por ela. Com isso, uma briga feia vai acontecer – e Maria da Paz vai bater na filha.

A cena é uma das mais aguardadas da novela, pois ninguém aguenta mais as armações de Jo. Mesmo assim, Agatha Moreira aponta para o fato de que a alegria do público pode se transformar em tristeza ao longo da cena. E isso realmente faz sentido, afinal trata-se do momento em que uma mãe descobre que está sendo cruelmente enganada pela pessoa que mais ama no mundo, sua filha – e a decepção é tanta que se transforma em violência física.

“Pode acontecer com as pessoas a mesma coisa que aconteceu comigo: você estar esperando muito esse momento, achar que Josiane merece muito estar ali e, na hora que você vê de fato, se dá conta de que é muito triste. Você se compadece com a situação porque é chocante – uma mãe bater assim numa filha. Eu acho que isso pode acontecer com o público também, mesmo torcendo para ela apanhar. É triste e forte”, diz Agatha.

Como já contamos aqui no MdeMulher, ela e Juliana Paes se emocionaram muito ao fazer a cena. Ambas revelam que choraram muito. “Foi uma cena catártica. Acho que por toda a expectativa do público, toda a trajetória da personagem também, de amor e devoção por essa filha. Levei um tempo pra me recuperar dessa”, acrescenta Juliana.

Segundo a Globo, as cenas estão previstas para irem ao ar a partir de sábado, dia 3 de agosto.