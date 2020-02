Adrilles vence prova do anjo e vai influenciar duplamente no paredão

Tem anjo novo no Big Brother Brasil 15! Adrilles venceu a prova realizada nesta tarde de sábado (14) e poderá imunizar um participante amanhã, data em que será formado um novo paredão.

A prova consistia em um percurso com seis etapas. Quem passasse por todas em menos tempo seria o Anjo da semana. O escritor, contra todas as previsões, foi o mais rápido e venceu.

Para o castigo do Monstro, Adrilles escolheu Rafael e Amanda para imitarem lobos no jardim da casa.

Neste domingo tem mais uma novidade: os espectadores votam pelo site e decidem se o voto do anjo da semana no confessionário vai valer por dois ou ser anulado. É só entrar no site oficial do programa e escolher sua preferência.