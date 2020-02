Adriana Prado, a Laura de Passione, acredita que Gerson matou Saulo

Adriana conta como trocou um emprego estável no Itamaraty para brilhar em Passione

Foto: Divulgação – Rede Globo

Recomeçar é com ela mesmo. Aos 41 anos, a brasiliense Adriana Prado não tem medo de mudanças: deixou o emprego no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no Itamaraty, em Brasília, para ser atriz. Adriana fez algumas peças e pequenas participações em TV, veio morar no Rio, onde, finalmente, estourou como a Laura de Passione. Mesmo assim, assumiu outro risco: “Era uma participação de apenas dois capítulos. Laura não tinha muita função na trama, apenas contratar a Diana (Carolina Dieckmann) para a assessoria da metalúrgica. Mas o Silvio (de Abreu, autor) começou a escrever para a personagem, ela foi ficando, ficando, e estou feliz demais”.

Quem matou o Saulo?

Acho que foi o Gerson (Marcello Antony). Para mim, ele foi abusado pelo pai e, quando pôde, o matou. Depois o Saulo, porque viu tudo. Mas bom mesmo seria se fosse a Laura (risos).

Laura amava mesmo Saulo (Werner Schünemann) ou estava apenas interessada no dinheiro dele?

Ela amava o Saulo. E ele se encantou por ela, chegou a dizer: “Você é a única pessoa com quem sou eu mesmo, que me faz feliz”. Havia cumplicidade entre eles.

A cumplicidade entre os dois era tanta, que eles tinham uma relação meio sadomasoquista, não?

Quando percebemos que a relação deles era assim, eu e Werner conversamos como seria legal se aparecesse alguma cena mostrando essa característica…

Ela de dominatrix, chicote na mão e roupa de couro, por exemplo?

Isso! (risos) Mas acho que seria muito forte para o horário.