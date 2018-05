O DJ Alok sofreu um acidente de avião no último domingo (20). A aeronave que transportava o músico e parte de sua equipe saiu da pista enquanto enquanto levantava voo no aeroporto de Serrinha, em Juiz de Fora (MG). Em suas redes sociais, o artista fez um desabafo emocionante sobre o ocorrido.

“Estamos todos bem”, avisou Alok Achkar Peres Petrillo, 26 anos, em sua conta oficial no Twitter e no Instagram.

Estamos todos bem! 🙏🏼🙏🏼 Só consigo agradecer! Obrigado Deus! — Alok (@alokoficial) May 20, 2018

Na segunda rede social, o produtor de música eletrônica brasileiro ainda enfatizou que o domingo passaria a marcar a data de seu segundo nascimento.

De acordo com informações do G1, ninguém se feriu durante o acidente. A aeronave permaneceu no aeroporto até a manhã desta segunda-feira (20) e, segundo nota da Força Aérea Brasileira (FAB), deve passar por inspeção do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para prevenir que novos acidentes com as mesmas características venham a ocorrer.

