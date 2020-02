Abre-alas! Ara Ketu vai comandar a abertura oficial do Carnaval de Salvador

A folia na capital baiana será aberta na quinta-feira (27) pelo Ara Ketu

Foto: Silvio Roberto

A abertura oficial do Carnaval de Salvador já tem um representante. A banda Ara Ketu vai comandar a festa da quinta-feira (27) puxando um trio elétrico em homenagem aos 40 anos dos blocos afros. O Olodum e o Ilê Aiyê confirmaram presença no trio e outros grupos já estão se articulando para participar dessa grande festa.

O Ara este ano vem para a avenida com o tema Nelson Mandela, e terá abadás que homenagearão o líder sul-africano. Neste dia, o grupo desfila no circuito Osmar, seguindo até a praça Castro Alves.

Mas os fãs tem mais encontros marcados com Tatau e seus companheiros de som. O Ara Ketu sairá ainda em mais três dias: sábado (1º) com o tradicional bloco Ara Ketu e domingo (2) no Pipocafro, trio sem cordas. Na terça-feira (4), o grupo será o primeiro da fila no circuito Dodô (Barra-Ondina).

