A Vida da Gente: Vitória declara guerra a Ana

Ana desperta a fúria de Vitória

Revoltada com as exigências da mãe, Sofia (Alice Wegmann) começa a tomar aulas com Ana (Fernanda Vasconcellos). Enquanto isso, Vitória (Gisele Fróes) passa toda a sua técnica para Cecília (Polliana Aleixo). E o método das duas especialistas são sensivelmente diferentes.

Quando Vitória descobre que a sua ex-discípula está trabalhando como treinadora e, pior, de sua própria filha, a mulher vira uma fera. Primeiro ela tira satisfações com Sofia e as duas discutem mais uma vez. Depois ela enfrenta Ana, que avisa: vai mostrar na quadra do que é capaz.

Em meio a tantas confusões, Ana decide esquecer Rodrigo (Rafael Cardoso) e tocar a vida adiante. Já Lúcio (Thiago Lacerda) que tentava se envolver com Laura (Vanessa Lóes) acaba terminando o romance, pois não consegue esquecer Ana.

Numa consulta de rotina, Ana e Lúcio se reencontram e o entrosamento entre os dois se reaviva. O médico chega até a pedir que a ex-tenista lhe ensine o esporte. Parece que o romance vai engatar novamente.