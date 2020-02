A Vida da Gente: Rodrigo decide morar com Manuela e Júlia

Rodrigo e Manuela se aproximam cada vez mais

Foto: Divulgação – Rede Globo

Os laços entre Manuela (Marjorie Estiano) e Rodrigo (Rafael Cardoso) estão cada vez mais estreitos. Sensibilizada com as dificuldades do cunhado, que não tem onde morar, a jovem comenta com Iná (Nicette Bruno), que, sem pensar duas vezes, diz à neta para convidá-lo a morar com elas.

Na primeira oportunidade, Manu fala da novidade ao pai de Júlia (Jesuela Moro). Tocado, Rodrigo se emociona e aceita no ato. “Você não sabe o alívio que é ouvir isso, sentir que tem gente no mundo que me abre a porta”, diz o rapaz.

Celina se separa de Lourenço

Celina (Leona Cavalli) rompe com Lourenço (Leonardo Medeiros). A médica fica transtornada por ele ter aceitado a proposta de Jonas (Paulo Betti), que ofereceu R$ 1 milhão pelo sêmen para a fertilização artificial em Cris (Regiane Alves).

Arrasado, o professor pede compreensão à mulher, mas ela o ignora.