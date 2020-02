A Vida da Gente: Revoltada com traição, Ana não perdoa Manu

Ana ficará decepcionada quando descobrir que sua irmã está com o pai de sua filha

Amarga, como sempre, Eva (Ana Beatriz Nogueira) passa a enlouquecer Manu (Marjorie Estiano). Ela garante à primogênita que Ana (Fernanda Vasconcellos) a acusará de traição quando souber o que aconteceu entre ela e Rodrigo (Rafael Cardoso).

E, mesmo com os pedidos de Lúcio (Thiago Lacerda), a víbora revela à tenista que ficou anos em coma e, nesse tempo, Manu e Rodrigo se casaram. A decepção é tanta que Ana pede para ficar sozinha no quarto. Após sair do local com Eva, Lúcio repreende a bruxa pelo ato.

Horas depois, Manu visita a irmã e confirma que virou esposa de Rodrigo. As duas não se entendem e Ana passa mal. Mais tarde, Iná (Nicette Bruno) leva Júlia (Jesuela Moro) para ver a mãe, a menina fica tímida com o choro e os abraços de Ana e tenta se afastar. A ex-atleta chora muito e é consolada por Lúcio.

No dia seguinte, a avó de Ana vai vê-la e lhe dá um notebook para que acompanhe o blog criado por Manuela no período em que ela estava em coma. Será que o ódio da jovem só vai crescer?