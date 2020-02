A Vida da Gente: Ana e Manu se unem ao descobrir leucemia de Júlia

Ana e Manu esquecem as diferenças e se unem pela doença de Júlia

Foto: TV Globo/Divulgação

Na trama de Lícia Manzo está previsto mais um grande drama na vida de Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manu (Marjorie Estiano). As duas só voltarão a se falar quando Julinha (Jesuela Moro) for diagnosticada com leucemia, um tipo de câncer. Mas até lá, muita coisa ainda vai acontecer.

Primeiro, Lúcio (Thiago Lacerda) irá pedir Ana em casamento. A notícia será bem recebida por Eva (Ana Beatriz Nogueira) e até pela própria Júlia. Enquanto isso, Manu se envolverá com Gabriel (a emissora não forneceu o nome do ator) e o dois viverão um lindo romance.

Nesse decorrer de tempo, Iná (Nicette Bruno), consternada com a situação, chega a alertar Manu de que seu rancor contra Ana é totalmente tolo. O que se sabe é que a doença de Júlia surgirá após o casamento de Ana e Lúcio. Fica apenas uma dúvida: será que Ana se verá obrigada a ter outro bebê com Rodrigo (Rafael Cardoso) para que um transplante de medula salve a vida de sua princesa?