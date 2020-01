A “rival” de Kate Middleton esteve no mesmo evento que ela esta semana

Sabe aquele boato horroroso que estava rolando há alguns meses, de que o príncipe William teria traído Kate Middleton com uma amiga da duquesa, a marquesa de Cholmondeley Rose Hanbury, que inclusive era vizinha deles na casa de campo em Norfolk, interior da Inglaterra?

Pois então. Nessa semana a própria Rose Hanbury esteve em um evento daqueles da realeza, fechado só para os convidados mais especiais: um jantar de gala oferecido para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Olha ela aí, do lado esquerdo da foto:

–

A presença de Rose no evento serviu para acalmar a boataria louca, que já havia sido negada por ambas as partes envolvidas.

Ela é casada com o Marquês David Cholmondeley, e os dois foram convidados para esse evento de gala. Tanto Kate quanto Rose estavam bem ~de boas~ no jantar, cada uma brilhando a sua maneira com o lookinho branco.

–

Dá para deixar essa história de rivalidade, traição e boataria para lá, então?