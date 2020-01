A mulher de Bradley Cooper não parece muito preocupada com Lady Gaga

Quem assistiu à apresentação de “Shallow” no Oscar 2019 sabe: não dá para não shippar Lady Gaga e Bradley Cooper. E claro que nada disso é à toa: os dois, que desenvolveram um baita trabalho em “Nasce uma Estrela“, levam essa cumplicidade para o palco justamente para arrancar suspiros de quem assiste.

Mas muita gente nas redes sociais está preocupada, porque, ooooh, “o cara é casado”. Sim, Bradley Cooper é casado com a supermodelo Irina Shayk há quatro anos. Eles têm juntos uma filhinha linda chamada Lea.

Que família linda! Que família linda!

E apesar de toda a preocupação das redes sociais, Irina parece estar muito tranquila e segura, mesmo assistindo da primeira fila o marido tocar “Shallow” ao lado de Gaga.

Sim, Irina conseguiu um espacinho na concorrida agenda para prestigiar o marido na noite do Oscar. Poucos dias antes ela estava em Milão, desfilando para grifes como Versace, Moschino e Max Mara.

Antes disso ela desfilou em Londres e na semana de alta-costura de Paris. Com tanto trabalho, sobra pouco tempo para pensar em bobagem, não é mesmo?

E gente, vamos lá, zero motivos mesmo para se preocupar quando você recebe um olhar desses no tapete vermelho do Oscar, transmitido para o mundo todo (e aqui é o Bradley Cooper mesmo, não o Jackson Maine).

Na cerimônia do Oscar, Irina estava sentada na primeira fila, de onde assistiu o dueto do marido com Lady Gaga e vibrou muito! Mais tarde, quando Gaga ganhou o merecido Oscar por “Shallow”, olha o abração que elas deram.

Olha a carinha de emocionada da Irina!

Pronto, gente, pode deixar a preocupação para lá. Shipamos Bradley Cooper e Lady Gaga nas nossas imaginações, mas na vida real o coraçãozinho dele já tem dona.