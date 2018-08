A mensagem de aniversário de Meghan para si mesma

Antes de se tornar um membro da família real, Meghan Markle ganhou grande reconhecimento por sua atuação na série “Suits” e também por dar uma palhinha de escritora no seu blog entitulado “The Tig”.

No veículo, a atual Duquesa de Sussex, que completa 37 anos hoje, escreveu justamente uma mensagem de aniversário para si mesma em 2014 que se tratava sobre mudança de idade e de gostar de si mesma.

“Tenho trinta e três anos hoje. E eu sou feliz. E digo isso tão claramente porque, bem … isso leva tempo. Ser feliz. Para descobrir como ser gentil consigo mesmo. Não apenas escolher essa felicidade, mas sentir isso”, afirmou na época, conforme divulgado pelo portal do HugoGloss.

A duquesa ainda disse, na publicação feita a quatro anos atrás, sobre os desafios que enfrentou na juventude em relação ao corpo e o preconceito racial.

“Meus vinte anos foram brutais – uma batalha constante comigo mesma, a julgar meu peso, meu estilo, meu desejo de ser tão legal, descolada e inteligente quanto qualquer outra pessoa. Minha adolescência foi ainda pior – lidando com a maneira de me encaixar e o que isso significava. Meu colégio tinha panelinhas: as negras e brancas, as filipinas e as latinas. Sendo birracial, eu caí em algum lugar entre os dois espaços”, disse em seu blog.

