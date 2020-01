A identidade dos Tigres Siberianos é revelada em ‘Verão 90’

Se você viveu os anos 90, sabe que uma das maiores comoções populares da época era saber qual a identidade secreta da Tiazinha. A dançarina sensual se disfarçava apenas com uma pequena máscara, mas era o bastante para todo mundo querer saber quem estava por trás do chicotinho. E ‘Verão 90‘ terá um momento assim.

Nos próximos capítulos da novela, os Tigres Siberianos continuarão arrasando, mas todo mundo quer saber quem são os três rapazes por trás da máscara de felino. Pois aí que entra Murilo, o apresentador do programa mais sensacionalista da televisão que fará uma matéria para revelar o mistério.

Pior: a revelação da identidade fará com que João (Rafael Vitti) e Candé (Kayky Brito) decidam pular fora da empreitada. Patrick (Klebber Toledo) conseguirá continuar em carreira solo? Bem aí, só conferindo nosso resumão da semana!

Segunda-feira, 8 de abril – Manu reconhece João

Jerônimo (Jesuita Barbosa) fica encantado com a reação que Janaína (Dira Paes) tem ao receber a documentação do filho traste. Vanessa (Camila Queiroz) joga verdades no ventilador e conta que Jerônimo quer ficar com Manu (Isabelle Drummond) só para incomodar João. Já imaginamos Jerônimo alegando fake news…

Mercedes (Totia Meirelles), como toda boa vilã, fica furiosa ao ver que Janaína está se dando bem. Vanessa sugere que Larissa (Marina Moschen) pense antes de terminar tudo com Quinzinho (Caio Paduan). Manu vê a apresentação dos Tigres Siberianos e percebe que o dançarino mascarado loirinho é ninguém menos que seu ex-crush João.

Terça-feira, 9 de abril – Vai rolar beijo de Manu e João

Não só Manu descobre que seu ex é um dos dançarinos sensuais como ela fica sabendo que sua própria mãe coreografou o negócio. Durante o momento do “ahá, te descobri”, Manu e João se beijam porque… né…

Lidiane (Claudia Raia) é seduzida por Patrick e dorme com ele, ao mesmo tempo que Manu e João fazem aquelas coisas mais carnais que as novelas não mostram. Larissa termina seu namoro com Quinzinho, mesmo tendo ouvido os argumentos de Vanessa. Manu vai atrás de Jerônimo para bater um papo sério.

Quarta-feira, 10 de abril – Os Tigres são descobertos

Manu explica a Jerônimo que o relacionamento deles não é muito certo, e que na verdade ela ama mesmo é João. Larissa não entende por que Diego (Sérgio Malheiros) a dispensou, e Vanessa tenta juntar a menina com Quinzinho de novo. João termina seu relacionamento com Moana (Giovana Cordeiro). Mercedes acha que Larissa e Quinzinho estão próximos graças à ajuda de Vanessa. Murilo, o repórter sensacionalista, descobre a identidade dos Tigres Siberianos e divulga em seu programa.

Quinta-feira, 11 de abril – Patrick rouba os potes de doce de leite

Todo mundo fica surpreso ao saber que os tigres são um eletricista, um ex-cantor mirim e um executivo da PopTV, e a notícia cai como uma bomba em todos os núcleos.

Manu conversa com sua amiga e conta que não tem planos de reatar com João… mesmo com o beijo dado uns capítulos atrás. João e Candé decidem largar o Tigres Siberianos, e Lidiane implora para Patrick seguir o show de forma solo. O eletricista rouba os potes de doce de Galdino (Gabriel Godoy), e a polícia vai atrás. Manu consegue um teste para a companhia de teatro, mas se assusta ao ver o cenário.

Sexta-feira, 12 de abril – O doce de leite continua fazendo vítimas

Manu acha o diretor da companhia meio… hm… esquisito, e desiste. Vanessa, cujo sonho é ser Garota Top Wave, fica furiosa quando Jerônimo a descarta, meio Bibi Perigosa ao ver que seu homem estava lhe traindo, sabe?

Madá (Fabiana Karla) e Raimundo (Flávio Tolezani) comem o doce de leite e se beijam loucamente. Manu tenta sabotar as roupas de Vanessa. João comenta que gostaria de ver Manu como a Garota Top Wave.

Sábado, 13 de abril – Gisela e Patrick se beijam

João tem a ideia de participar do concurso da PopTV com um pseudônimo, e pede ajuda para Herculano (Humberto Martins). O diretor propõe um programa para Manu. Vanessa, após se coçar um monte, percebe que foi sabotada por Manu, e age de uma forma super tranquila igual o gif a seguir:

Patrick come o doce de leite para ver se consegue fazer uma apresentação sem máscara. O eletricista reencontra Gisela (Débora Nascimento), e os dois se beijam. Lidiane aparece do nada durante a gravação do piloto de Manu.