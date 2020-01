A homenagem emocionante e delicada de William Bonner à mãe que faleceu

Na manhã desta terça-feira (30), William Bonner usou o Instagram para informar quem o acompanha sobre o falecimento de sua mãe Maria Luiza, com uma mensagem especial sobre ela.

Com uma foto da matriarca sorrindo, o jornalista publicou um pequeno texto emocionante na legenda. Ele lembrou do pai William Bonemer, que faleceu em 2016, dos filhos com a ex-esposa Fátima Bernardes e das irmãs Cláudia e Mariângela.

Ainda na legenda, o âncora do Jornal Nacional não falou sobre o motivo que levou à morte da mãe, mas que foi como ela sempre pediu: dormindo.

Quem também se pronunciou na rede social sobre o acontecimento foi Fátima Bernardes. Em memória à avó dos filhos, ela postou um clique de Maria Luiza com Vinicius, Laura e Beatriz.

Na legenda, a apresentadora não se estendeu muito e deixou apenas algumas palavras fortes sobre a ex-sogra: gratidão, respeito e saudade.