“A gente sempre arruma um tempo pra se ver”, diz Fernanda Vasconcellos sobre namoro com Cássio Reis

Fernanda Vasconcellos será uma das protagonistas de Sangue Bom

Foto: AgNews

Durante a festa de lançamento da próxima novela das 19h, “Sangue Bom”, que tem estreia marcada para o dia 29 deste mês, Fernanda Vasconcellos, que será uma das protagonistas da trama, falou sobre a sua personagem, Malu, e revelou que tem se inspirado nela.

“Malu tem me inspirado muito como ser humano, queria conhecer mais pessoas como ela, ainda mais num momento tão midiático como o que as pessoas hoje vivem. As pessoas se relacionam com uma imagem, e não parram para se relacionar com o outro. Há um abismo afetivo entre as pessoas que não se olham mais”, disse a atriz.

Sobre seu namoro recém assumido com o ator apresentador Cássio Reis, Fernanda contou que eles sempre arrumam um tempo para se ver, mesmo com ela gravando a novela no rio de Janeiro e ele com seu programa em São Paulo. “A gente sempre arruma um tempo pra se ver”, contou.