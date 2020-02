A Fazenda: Elas garantem que são a mãe e a irmã desaparecidas de Carlinhos!

Maria de Lourdes, a suposta mãe, e Maria Aparecida, a suposta irmã

Foto: Divulgação

A vida de Carlinhos Silva é marcada por dramas familiares terríveis. Aos 4 anos, o humorista fugiu de casa junto de três irmãos, foi morar na rua e, mais tarde, na antiga Febem. Hoje, aos 29 anos, ele, que chegou à reta final de A Fazenda está prestes a viver uma de suas maiores emoções: reencontrar a família e, sobretudo a mãe.

Na última segunda, 17, o programa A Tarde é Sua, de Sonia Abrão, da RedeTV!, exibiu uma comovente entrevista com Maria de Lourdes da Silva, que garante ser a mãe desaparecida de Carlinhos. Ela estava acompanhada da filha Maria Aparecida Alves de Oliveira, que afirma ser irmã do rapaz.

Infância dramática

Segundo o próprio Carlinhos, ele e os irmãos fugiram do lar porque os quatro e a mãe apanhavam de seu pai. Quando pequenino, ele dormiu por muito tempo na rua, inclusive na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Ele já contou, inclusive no reality da Record que passou fome, frio e chegou até a cheirar cola “para fugir do sofrimento”.

A explicação

Depois de 25 anos, Maria de Lourdes reapareceu afirmando ser a mãe do artista. Ela disse a Sonia Abrão e também à nossa reportagem que está separada do marido há aproximadamente 12 anos. Segundo ela, o pai de seus filhos espancava a todos e por isso a primogênita, Maria Aparecida, levou Carlinhos, Edson e Fábio embora de casa. Eles fugiram e acabaram se perdendo um do outro.

Maria de Lourdes afirma que nunca procurou os filhos porque não sabia por onde começar. E depois de ficar viúva do segundo marido, mudou-se para Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, e seguiu sua vida. Arrependida e emocionada por estar tão próxima de rever um dos filhos, a aposentada não escondia a tristeza pelo sofrimento que ocasionou no passado. “Eu fui muito errada e tudo o que quero é o perdão dele (de Carlinhos)”, revelou a mulher.

Atualmente, dos cinco filhos, ela convive apenas com Elias, o caçula, fruto do segundo matrimônio, e com Cidinha. A jovem reencontrou a mãe há cerca de nove anos quando, coincidentemente, passou a residir na mesma cidade que ela.

Como viveram muitos anos afastados, nem Maria de Lourdes nem a filha imaginavam ser parentes do intérprete de personagens como o Mendigo. Mas a semelhança de Maria Aparecida com o artista começou a chamar a atenção dos moradores do município. A população incentivou a ex-empregada doméstica a investigar se tinha ou não grau de parentesco com ele. Alegando ter poucos recursos, a mulher não pôde ir até a capital atrás do jovem. Só agora declara ter conseguido chegar mais próxima da verdade.

A expectativa gira em torno da reação do comediante no momento em que ele encontrar a família. O primeiro contato não deve ser em rede nacional até porque ninguém imagina como Carlinhos vai ficar diante dessa notícia. “Tenho certeza de que sou mãe dele, senão não viria até aqui (no A Tarde é Sua). E se ele disser que não sou sua mãe vou pedir o exame de DNA porque é direito”, contou Maria de Lourdes.

Ao lado da filha, ela diz não ter medo das críticas por estar voltando à vida do rapaz justamente no momento em que ele estava prestes a ficar milionário ou, no mínimo, com maior visibilidade por causa do programa. “Eu só quero pedir perdão, não quero atrapalhar a vida dele nem morar em São Paulo”, assegurou. Agora é esperar para ver como essa triste história da vida real termina.