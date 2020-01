A Dona do Pedaço: vida secreta de Agno com garotos de programa é revelada

Uma das histórias de destaque em ‘A Dona do Pedaço‘ é a respeito de Agno (Malvino Salvador). Embora seja um empresário de sucesso, seu casamento não passa pela melhor fase: Lyris (Deborah Evelyn) tenta a todo custo fazer a chama da paixão com o marido ser reacesa, mas ele sempre se esquiva. Nos próximos capítulos da novela, Fabiana (Nathalia Dill) descobrirá seu segredinho.

Em capítulos previstos para irem ao ar nas próximas semanas, Fabiana já estará bem próxima de Rock (Caio Castro), e decidirão seguir Agno para descobrir onde vai durante a noite. Os dois percebem que o empresário dá voltas de carro ao redor do Parque Trianon, região de São Paulo conhecida por ser concentração de garotos de programa.

Dito e feito: Agno descerá do carro e começará a conversar com um desses profissionais do sexo. Só isso é o bastante para que Fabiana e Rock descubram as saidinhas de Agno, assim como sua falta de interesse em se relacionar com Lyris. Com essa informação em mãos, a ex-freira preparará mais uma investida para lhe garantir alguma vantagem.

Vale dizer que, segundo a sinopse da novela, futuramente Agno e Rock terão um relacionamento. Pelo menos se o autor da novela, Walcyr Carrasco, não mudar os planos no meio do caminho. Vamos ficar de olho!