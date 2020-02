‘A Dona do Pedaço’ muda tudo e troca romance gay de Agno na novela

‘A Dona do Pedaço‘ chegou na Globo como uma grande promessa para elevar os índices de audiência da faixa das nove, e com ela surgiram várias histórias futuras da trama vazadas pela imprensa. Porém, como uma novela é um produto dinâmico e que é influenciado principalmente pela reação do público, nem sempre algo que está escrito na sinopse vai se concretizar. Havia, por exemplo, evidências de um romance entre Agno (Malvino Salvador) e Rock (Caio Castro), porém o autor Walcyr Carrasco mudou a história original e providenciou um novo amor para o dono de empreiteira.

Segundo informações divulgadas pelo site Notícias da TV, o coração de Agno não será mais conquistado por Rock, e sim por Mão Santa (Guilherme Leicam). O personagem é um assassino chamado para cumprir a missão original de Chiclete (Sergio Guizé), ou seja, assassinar Vivi Guedes (Paolla Oliveira) por conta da vingança de Cosme (Osvaldo Mil). Entretanto, o segundo matador também não conseguirá matar a digital influencer, e ficará desamparado na história da novela.

Quem irá estender a mão ao assassino é´justamente Agno, que usa a Habitex para oferecer uma moradia ao rapaz. Um clima vai nascer aí e os dois personagens devem ter um envolvimento em capítulos futuros. Em entrevista ao site Notícias da TV, Leicam declarou que está pronto para ter qualquer tipo de cena quente, no mesmo nível das pegações heterossexuais que rolam na novela.

Ou seja, a relação entre Rock e Agno ficou apenas no campo da amizade e da admiração platônica por parte do empresário. Talvez, pela popularidade do personagem de Caio Castro, o autor tenha decidido poupá-lo de um papel que poderia ser mal visto por um público mais conservador, e decidiu colocar Mão Santa para a função original. Tudo pode acontecer em uma novela no ar, não é mesmo?